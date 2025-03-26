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Источник: Звездный воспитанник мадридского Реала подписал новый контракт
Зарплата возрастет
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Как сообщает Фабрицио Романо, защитник Рауль Асенсио заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским "Реалом" – контракт действителен до июня 2029 года. Зарплата испанца будет существенно увеличена.
По сообщениям испанских газет, в следующем сезоне Асенсио будет зарабатывать 6,2 миллиона евро, но его зарплата постепенно будет расти. В финальный год контракта, сезон 2028/29, она может достичь 9 миллионов евро. Новое соглашение также отменило его клаусулу в 50 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего испанца 2 ассиста в 29 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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