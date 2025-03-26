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Мадридский топ-клуб хочет подписать нового вратаря

Испания

За ним следят ведущие команды Европы

Мадридский топ-клуб хочет подписать нового вратаря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" хочет подписать нового голкипера.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне видит в 23-летнем Хоане Гарсии из "Эспаньола" идеального преемника для Яна Облака. Они хотят подписать его, активировав клаусулу в размере 25 миллионов евро в его контракте. Также рассматривается вариант с тем, чтобы оставить его в аренде "попугаям" на сезон.

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В таком случае каталонский клуб мог бы заработать немалую сумму денег за своего футболиста, а также сохранить своего ключевого игрока на следующий сезон, пока 32-летний Ян Облак будет оставаться основным в "Атлетико".

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Добавим, что в этом сезоне Хоан Гарсия провел 4 "сухих" поединка в 27 матчах за "Эспаньол" в Ла Лиге. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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