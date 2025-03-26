Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадридский топ-клуб хочет подписать нового вратаря
За ним следят ведущие команды Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" хочет подписать нового голкипера.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне видит в 23-летнем Хоане Гарсии из "Эспаньола" идеального преемника для Яна Облака. Они хотят подписать его, активировав клаусулу в размере 25 миллионов евро в его контракте. Также рассматривается вариант с тем, чтобы оставить его в аренде "попугаям" на сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В таком случае каталонский клуб мог бы заработать немалую сумму денег за своего футболиста, а также сохранить своего ключевого игрока на следующий сезон, пока 32-летний Ян Облак будет оставаться основным в "Атлетико".
Добавим, что в этом сезоне Хоан Гарсия провел 4 "сухих" поединка в 27 матчах за "Эспаньол" в Ла Лиге. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Детали травмы Таловерова, потенциальная замена для Пушича, поражение молодежи. Главные новости за 25 марта
- Шаран: Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию...
- Аргентина – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
- Реал готов отпустить Лунина за нужную сумму и хочет предложить Куртуа новый контракт
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом