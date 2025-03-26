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Флик рассказал, кто не сможет сыграть в матче против Осасуны

Испания

Наставник каталонского гранда посетил пресс-конференцию перед игрой

Флик рассказал, кто не сможет сыграть в матче против Осасуны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал, кто из его подопечных не сможет принять участие в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны".

"Рафинья и Рональд Араухо не попадут в заявку на следующую игру, поскольку у них будет долгий перелет, а также им стоит дать время на восстановление. Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес будут играть в защите вместе. Травма Пау Кубарси не является очень серьезной, впрочем, мы решили, что ему стоит дать немного отдохнуть. Роберт Левандовский? С ним все в порядке, он может играть. Решение будет принято завтра".

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Напомним, что матч между "Барселоной" и "Осасуной" состоится в четверг, 27-го марта. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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