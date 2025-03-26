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Атлетико приближается к трансферу звезды Вильярреала

Испания

Игрок может вскоре завершить переход

Атлетико приближается к трансферу звезды Вильярреала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый полузащитник "Вильярреала" Алекс Баэна демонстрирует высокое качество игры в Ла Лиге, привлекая внимание нескольких клубов, но именно "Атлетико" пока является фаворитом в борьбе за его подпись.

В последние дни футболист дал понять, что он готов сделать шаг вперед в карьере и переехать на "Метрополитано", что способствовало сближению сторон.

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Самое большое препятствие для сделки – переговоры между клубами. "Вильярреал" понимает ценность своего игрока и не хочет отпускать его за сумму ниже своих ожиданий. Впрочем, в "Атлетико" уверены, что смогут достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны.

Все предпосылки для продвижения переговоров в ближайшие недели уже созданы. Хотя соглашение еще не заключено, решимость "Атлетико" оформить трансфер и готовность игрока к смене клуба дают основания полагать, что переход может состояться.

Добавим, что в этом сезоне на счету 23-летнего испанца 6 голов и 7 ассистов в 26 матчах за "Вильярреал" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Алекс Баэна
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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