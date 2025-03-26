  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Я не понимаю календарь матчей". Флик недоволен расписанием его команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не понимаю календарь матчей". Флик недоволен расписанием его команды

Испания

У наставника каталонского гранда есть претензии к Ла Лиге

"Я не понимаю календарь матчей". Флик недоволен расписанием его команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий о насыщенном календаре матчей его команды.

"Я не понимаю календарь матчей, он не является оптимальным. Когда мы играем на выезде, это всегда поздно вечером. Мы возвращаемся примерно в три утра, это влияет на восстановление игроков. Честно говоря, я недоволен этой ситуацией. А если вы посмотрите на другие лиги, то вы заметите, что там совсем другое отношение к командам, которые играют в Лиге чемпионов. Это касается не только "Барсы" или "Реала", а всех испанских команд. Для того, чтобы мы достигали успеха, нас нужно защищать. Но я не могу изменить эту реальность".

Читайте такжеФлик рассказал, кто не сможет сыграть в матче против Осасуны

"Реал" жалуется и угрожает не выходить на матч? Мы — "Барселона", а не "Реал Мадрид". И я очень горжусь тем, что мы — "Барса", — добавил Флик.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Барселона" является лидером турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 60 очков после 27 сыгранных матчей. А "Реал", имея такое же количество баллов, уступает по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

По теме
yellow-arrow
Атлетико приближается к трансферу звезды Вильярреала
yellow-arrow
Флик рассказал, кто не сможет сыграть в матче против Осасуны
yellow-arrow
Барселона – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости