Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не понимаю календарь матчей". Флик недоволен расписанием его команды
У наставника каталонского гранда есть претензии к Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий о насыщенном календаре матчей его команды.
"Я не понимаю календарь матчей, он не является оптимальным. Когда мы играем на выезде, это всегда поздно вечером. Мы возвращаемся примерно в три утра, это влияет на восстановление игроков. Честно говоря, я недоволен этой ситуацией. А если вы посмотрите на другие лиги, то вы заметите, что там совсем другое отношение к командам, которые играют в Лиге чемпионов. Это касается не только "Барсы" или "Реала", а всех испанских команд. Для того, чтобы мы достигали успеха, нас нужно защищать. Но я не могу изменить эту реальность".
"Реал" жалуется и угрожает не выходить на матч? Мы — "Барселона", а не "Реал Мадрид". И я очень горжусь тем, что мы — "Барса", — добавил Флик.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Барселона" является лидером турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 60 очков после 27 сыгранных матчей. А "Реал", имея такое же количество баллов, уступает по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Центрбек Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО