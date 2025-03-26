"Я не понимаю календарь матчей". Флик недоволен расписанием его команды

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик дал комментарий о насыщенном календаре матчей его команды.

"Я не понимаю календарь матчей, он не является оптимальным. Когда мы играем на выезде, это всегда поздно вечером. Мы возвращаемся примерно в три утра, это влияет на восстановление игроков. Честно говоря, я недоволен этой ситуацией. А если вы посмотрите на другие лиги, то вы заметите, что там совсем другое отношение к командам, которые играют в Лиге чемпионов. Это касается не только "Барсы" или "Реала", а всех испанских команд. Для того, чтобы мы достигали успеха, нас нужно защищать. Но я не могу изменить эту реальность".