Барселона может продлить контракт со своим вингером, но есть одно условие

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати может продлить сотрудничество с клубом, если согласится на существенное снижение заработной платы.

Как сообщает издание Sport, "Барселона" готова продлить контракт с вингером до 2030 года, но предлагает ему зарплату в 5 миллионов евро в год. Это значительно меньше, чем 12 миллионов евро, которые Фати получает сейчас.

Добавим, что текущий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.