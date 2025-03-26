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Барселона может продлить контракт со своим вингером, но есть одно условие
Фати может подписать с клубом новое соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати может продлить сотрудничество с клубом, если согласится на существенное снижение заработной платы.
Как сообщает издание Sport, "Барселона" готова продлить контракт с вингером до 2030 года, но предлагает ему зарплату в 5 миллионов евро в год. Это значительно меньше, чем 12 миллионов евро, которые Фати получает сейчас.
Добавим, что текущий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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