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Барселона может продлить контракт со своим вингером, но есть одно условие

Испания

Фати может подписать с клубом новое соглашение

Барселона может продлить контракт со своим вингером, но есть одно условие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати может продлить сотрудничество с клубом, если согласится на существенное снижение заработной платы.

Как сообщает издание Sport, "Барселона" готова продлить контракт с вингером до 2030 года, но предлагает ему зарплату в 5 миллионов евро в год. Это значительно меньше, чем 12 миллионов евро, которые Фати получает сейчас.

Добавим, что текущий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Барселона Ансу Фати
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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