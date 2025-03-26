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Перес щедро наградил игроков Реала за победу над Атлетико в 1/8 финала ЛЧ
Флорентино выплатил каждому игроку Реала премию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил щедро отблагодарить игроков команды за успешное выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", благодаря которому клуб вышел в четвертьфинал турнира.
По информации El Partidazo de COPE, Перес выплатил каждому игроку "Реала" премию в размере 250 000 евро.
Стоит отметить, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оба матча против "Атлетико" провел на скамейке запасных.
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Источник:El Partidazo de COPE
Опубликовал: Екатерина Власова
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