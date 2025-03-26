Перес щедро наградил игроков Реала за победу над Атлетико в 1/8 финала ЛЧ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил щедро отблагодарить игроков команды за успешное выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", благодаря которому клуб вышел в четвертьфинал турнира.

По информации El Partidazo de COPE, Перес выплатил каждому игроку "Реала" премию в размере 250 000 евро.

Стоит отметить, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оба матча против "Атлетико" провел на скамейке запасных.