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Перес щедро наградил игроков Реала за победу над Атлетико в 1/8 финала ЛЧ

Испания

Флорентино выплатил каждому игроку Реала премию

Перес щедро наградил игроков Реала за победу над Атлетико в 1/8 финала ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес решил щедро отблагодарить игроков команды за успешное выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", благодаря которому клуб вышел в четвертьфинал турнира.

По информации El Partidazo de COPE, Перес выплатил каждому игроку "Реала" премию в размере 250 000 евро.

Стоит отметить, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оба матча против "Атлетико" провел на скамейке запасных.

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Флорентино Перес Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
El Partidazo de COPE
Опубликовал: Екатерина Власова
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