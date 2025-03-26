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Один из аутсайдеров Ла Лиги ведет переговоры с Астон Виллой о трансфере перспективного хавбека
По просьбе главного тренера испанской команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из аутсайдеров Ла Лиги ведет переговоры с "Астон Виллой" насчет трансфера перспективного полузащитника.
Как сообщает издание Fichajes, руководство "Валенсии" ведет переговоры с бирмингемскими "львами" о переходе Энцо Барренечеа, который в этом сезоне выступает в составе "летучих мышей" на правах аренды. Главный тренер команды Карлос Корберан хочет, чтобы 24-летний аргентинец остался на "Месталье" на постоянной основе.
Известно, что "Астон Вилла" оценивает Барреначеа в 10 миллионов евро, что может усложнить его переход в "Валенсию". Сам футболист хочет остаться в Испании, и теперь все будет зависеть от того, удастся ли клубам договориться между собой.
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В этом сезоне Энцо Барренечеа принял участие в 23 матчах за "Валенсию", забив один гол и отдав два ассиста.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллионов евро.
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