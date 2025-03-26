Галатасарай ведет переговоры по трансферу форварда Челси

Агент португальского нападающего Жоау Феликса Жорже Мендеш заявил, что этим летом его клиент может перейти в турецкий "Галатасарай".

"Если клубы достигнут соглашения - мой клиент будет играть за "Галатасарай", - заявил Мендеш.

Турецкий гранд хочет арендовать Феликса, который является игроком "Челси", с правом выкупа. Трансферная стоимость 25-летнего игрока сборной Португалии оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что в начале февраля Жоау перешел в итальянский "Милан" на правах полугодовой аренды без опции выкупа.

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