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Галатасарай ведет переговоры по трансферу форварда Челси
Агент Феликса прокомментировал возможность трансферной сделки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент португальского нападающего Жоау Феликса Жорже Мендеш заявил, что этим летом его клиент может перейти в турецкий "Галатасарай".
"Если клубы достигнут соглашения - мой клиент будет играть за "Галатасарай", - заявил Мендеш.
Турецкий гранд хочет арендовать Феликса, который является игроком "Челси", с правом выкупа. Трансферная стоимость 25-летнего игрока сборной Португалии оценивается в 25 миллионов евро.
Напомним, что в начале февраля Жоау перешел в итальянский "Милан" на правах полугодовой аренды без опции выкупа.
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