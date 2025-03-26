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Барселона вернется на Камп Ноу в сентябре 2025 года

Испания

Финальная дата возвращения?

Барселона вернется на Камп Ноу в сентябре 2025 года

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" планирует вернуться на свой стадион "Камп Ноу" в сентябре 2025 года, а не раньше, как ожидалось. Об этом сообщает Relevo.

Из-за задержек в строительных работах клуб решил не форсировать возвращение на "Камп Ноу" в этом сезоне. Вместо этого команда Ханси Флика доиграет свои домашние матчи на стадионе "Монтжуику", который является их временным домом с лета 2023 года.

Клуб несет значительные финансовые потери, играя не на своей игровой площадке, поскольку доходы от матчей на "Монтжуик" значительно ниже, чем на "Камп Ноу". Поэтому "Барселона" стремится как можно быстрее вернуться на родной стадион.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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