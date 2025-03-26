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Показал, что может забивать красивые голы. Цыганков отметился на тренировке Жироны. Видео

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Показал, что может забивать красивые голы. Цыганков отметился на тренировке Жироны. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил красивый гол на тренировке "Жироны".

После возвращения со сборной Украины Цыганков готовится с командой к матчу против "Барселоны". На своей первой тренировке он забил красивый мяч, момент попал на видео.

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл 22 матча за испанский клуб. На его счету два гола и четыре голевые передачи.

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"Жирона" сыграет матч против "Барселоны" 30 марта. Поединок начнётся в 17:15 по киевскому времени.

Сейчас "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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