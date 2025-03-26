Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Показал, что может забивать красивые голы. Цыганков отметился на тренировке Жироны. Видео
Желание есть
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил красивый гол на тренировке "Жироны".
После возвращения со сборной Украины Цыганков готовится с командой к матчу против "Барселоны". На своей первой тренировке он забил красивый мяч, момент попал на видео.
Циганков ????— Football Fan (@petrzel91535) March 26, 2025
Повернувся до тренувань після збірної та гарно поклав
Відео: Girona FC pic.twitter.com/HmM5zAHCB7
В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл 22 матча за испанский клуб. На его счету два гола и четыре голевые передачи.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Жирона" сыграет матч против "Барселоны" 30 марта. Поединок начнётся в 17:15 по киевскому времени.
Сейчас "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Популярное сейчас
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
- Игрок Шахтера получил новое гражданство
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО