Показал, что может забивать красивые голы. Цыганков отметился на тренировке Жироны. Видео

Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил красивый гол на тренировке "Жироны".

После возвращения со сборной Украины Цыганков готовится с командой к матчу против "Барселоны". На своей первой тренировке он забил красивый мяч, момент попал на видео.

Циганков ????



Повернувся до тренувань після збірної та гарно поклав



Відео: Girona FC pic.twitter.com/HmM5zAHCB7 — Football Fan (@petrzel91535) March 26, 2025

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл 22 матча за испанский клуб. На его счету два гола и четыре голевые передачи.

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"Жирона" сыграет матч против "Барселоны" 30 марта. Поединок начнётся в 17:15 по киевскому времени.

Сейчас "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.