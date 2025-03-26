Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени
Пабло Торре может подписать новый контракт с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" начала переговоры с молодым полузащитником Пабло Торре о продлении контракта.
Договор Торре с "Барселоной" заканчивается в 2026 году. Ранее ожидалось, что клуб продаст игрока этим летом. Однако, спортивный директор Деку начал переговоры с агентами Пабло о продлении сотрудничества до 2027 года.
"Барселона" планирует отдать Торре в аренду в другой клуб Ла Лиги, где он сможет получить больше игрового времени. В клубе верят, что хавбек имеет потенциал стать важным игроком для команды в будущем.
Добавим, что Торре в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал три ассиста.
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине
- Кучер прокомментировал слухи о переходе Ракицкого в Черноморец
- В эти выходные возобновляется чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о весенней части сезона
- Центрбек Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом