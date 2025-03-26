  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени

Испания

Пабло Торре может подписать новый контракт с Барсой

Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" начала переговоры с молодым полузащитником Пабло Торре о продлении контракта.

Договор Торре с "Барселоной" заканчивается в 2026 году. Ранее ожидалось, что клуб продаст игрока этим летом. Однако, спортивный директор Деку начал переговоры с агентами Пабло о продлении сотрудничества до 2027 года.

"Барселона" планирует отдать Торре в аренду в другой клуб Ла Лиги, где он сможет получить больше игрового времени. В клубе верят, что хавбек имеет потенциал стать важным игроком для команды в будущем.

Добавим, что Торре в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал три ассиста.

Читайте такжеТри игрока Барселоны могут покинуть клуб летом
По теме
yellow-arrow
Показал, что может забивать красивые голы. Цыганков отметился на тренировке Жироны. Видео
yellow-arrow
Барселона вернется на Камп Ноу в сентябре 2025 года
yellow-arrow
Шанс для Лунина? В Реале перед Леганесом не хотят рисковать здоровьем Куртуа
Барселона Пабло Торре
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости