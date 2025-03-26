Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени

"Барселона" начала переговоры с молодым полузащитником Пабло Торре о продлении контракта.

Договор Торре с "Барселоной" заканчивается в 2026 году. Ранее ожидалось, что клуб продаст игрока этим летом. Однако, спортивный директор Деку начал переговоры с агентами Пабло о продлении сотрудничества до 2027 года.

"Барселона" планирует отдать Торре в аренду в другой клуб Ла Лиги, где он сможет получить больше игрового времени. В клубе верят, что хавбек имеет потенциал стать важным игроком для команды в будущем.

Добавим, что Торре в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал три ассиста.