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Реал нацелился на защитника Арсенала: мадридцы готовы раскошелиться на 100 миллионов евро
Салиба может сменить АПЛ на Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Арсенала" Уильямом Салиба. "Сливочные" готовы выложить более 100 миллионов евро за 24-летнего француза.
По информации Mirror, "Реал" видит в игроке идеальное усиление для своей оборонительной линии.
Однако, "Арсенал" не намерен расставаться со своим ключевым игроком. "Канониры" планируют предложить Салибу новый контракт.
Добавим, что Уильям в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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