Реал нацелился на защитника Арсенала: мадридцы готовы раскошелиться на 100 миллионов евро

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Арсенала" Уильямом Салиба. "Сливочные" готовы выложить более 100 миллионов евро за 24-летнего француза.

По информации Mirror, "Реал" видит в игроке идеальное усиление для своей оборонительной линии.

Однако, "Арсенал" не намерен расставаться со своим ключевым игроком. "Канониры" планируют предложить Салибу новый контракт.

Добавим, что Уильям в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 2 гола.