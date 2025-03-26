  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал нацелился на защитника Арсенала: мадридцы готовы раскошелиться на 100 миллионов евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал нацелился на защитника Арсенала: мадридцы готовы раскошелиться на 100 миллионов евро

Испания

Салиба может сменить АПЛ на Ла Лигу

Реал нацелился на защитника Арсенала: мадридцы готовы раскошелиться на 100 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался защитником "Арсенала" Уильямом Салиба. "Сливочные" готовы выложить более 100 миллионов евро за 24-летнего француза.

По информации Mirror, "Реал" видит в игроке идеальное усиление для своей оборонительной линии.

Однако, "Арсенал" не намерен расставаться со своим ключевым игроком. "Канониры" планируют предложить Салибу новый контракт.

Добавим, что Уильям в текущем сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеЛиверпуль заинтересовался центрбеком Байера
По теме
yellow-arrow
Сборная Бразилии хочет договориться о сотрудничестве с главным тренером Реала
yellow-arrow
Экс-защитник Реала вспомнил период работы с Моуринью: Если бы я облажался, всё было бы кончено
yellow-arrow
Барселона планирует продлить контракт с хавбеком, несмотря на нехватку игрового времени
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости