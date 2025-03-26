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Сборная Бразилии хочет договориться о сотрудничестве с главным тренером Реала

Испания

Однако, любое решение придется отложить до завершения КЧМ

Сборная Бразилии хочет договориться о сотрудничестве с главным тренером Реала

Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com

Новина українською

Сборная Бразилии после поражения от Аргентины в квалификации к Чемпионату мира ищет нового наставника.

Согласно информации GE Globo, CBF вновь обратилась к окружению Карло Анчелотти, главного тренера "Реала", и предложила обсудить условия потенциального сотрудничества.

Ситуация Анчелотти в мадридском "Реале" также остается неопределенной. Клуб может уволить специалиста, если он не выиграет Лигу чемпионов или не обойдет "Барселону" в Ла Лиге.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
GE Globo
Опубликовал: Екатерина Власова
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