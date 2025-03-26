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Сборная Бразилии хочет договориться о сотрудничестве с главным тренером Реала
Однако, любое решение придется отложить до завершения КЧМ
Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com
Сборная Бразилии после поражения от Аргентины в квалификации к Чемпионату мира ищет нового наставника.
Согласно информации GE Globo, CBF вновь обратилась к окружению Карло Анчелотти, главного тренера "Реала", и предложила обсудить условия потенциального сотрудничества.
Ситуация Анчелотти в мадридском "Реале" также остается неопределенной. Клуб может уволить специалиста, если он не выиграет Лигу чемпионов или не обойдет "Барселону" в Ла Лиге.
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Источник:GE Globo
Опубликовал: Екатерина Власова
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