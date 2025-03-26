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Экс-защитник Реала вспомнил период работы с Моуринью: Если бы я облажался, всё было бы кончено
На то он и особенный
Фото: Real Madrid / Автор: неизвестен
Экс-защитник "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан вспомнил о своей работе с Жозе Моуринью.
Сначала португальский специалист хотел. Чтобы французский футболист выкладывался по полной.
"Когда я приехал, он сказал мне: "Я хочу только одного: чтобы в течение полутора часов каждый день ты выкладывался по полной. Об остальном не беспокойся, ты будешь прогрессировать, я обо всём позабочусь. Расслабься.
В первый сезон я, должно быть, сыграл в общей сложности пятнадцать матчей. Но я играл в матчах, в которых мы уже прошли квалификацию, в кубковых матчах... Он постепенно развивал меня и не бросал в омут с головой", - вспомнил Варан.
Футболист рассказал одну историю с тренером. В начале сезона, когда начало для команды было не очень удачным, Моуринью позвал Варана и пообщался с ним.
"Он спросил, готов ли я играть в следующую среду. Тот матч был важным — против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Я не был готов физически, морально я не был уверен, но я сказал "да", я был готов, и на этом всё. Он ответил "хорошо" и ушёл", - вспомнил Варан.
На тренировке футболист выложился по полной, а за день до матча, он увидел, что был в основной в команде, а Серхио Рамос сидит на скамейке запасных.
"Мне было 19 лет, и я сказал себе, что в 19 лет я был в Испании, и не очень хорошо себя чувствовал, когда играл в Лиге чемпионов... если бы я облажался, всё было бы кончено, и я бы умер", - заметил Варан.
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Рафаэль Варан играл за "Реал" с 2011 – 2021 год.
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