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Флик: Сейчас нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Флик: Сейчас нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями относительно решающего этапа сезона.

"Я думаю, что в конце сезона каждая неделя или каждая игра имеет решающее значение", - сказал Флик. "Да, я думаю, что на этом этапе нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 27 марта. Подопечные Флика сыграют против "Осасуны".

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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