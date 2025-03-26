Флик: Сейчас нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями относительно решающего этапа сезона.

"Я думаю, что в конце сезона каждая неделя или каждая игра имеет решающее значение", - сказал Флик. "Да, я думаю, что на этом этапе нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть".