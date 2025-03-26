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Флик: Сейчас нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями относительно решающего этапа сезона.
"Я думаю, что в конце сезона каждая неделя или каждая игра имеет решающее значение", - сказал Флик. "Да, я думаю, что на этом этапе нельзя выиграть Кубок или Лигу чемпионов, но можно проиграть".
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 27 марта. Подопечные Флика сыграют против "Осасуны".
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