Флик определился со своими планами на будущее в Барселоне

Тренер каталонской "Барселоны" Ханси Флик определился со своими планами на будущее.

По информации испанского издания Sport, Флик не планирует долго оставаться на тренерском мостике "Барселоны". Немецкий специалист намерен проработать в клубе еще 3-4 года, после чего планирует завершить тренерскую карьеру.

С начала текущего сезона Флик работает с "Барселоной", специалист имеет контракт с клубом до лета 2026 года.