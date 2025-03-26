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Флик определился со своими планами на будущее в Барселоне
Об этом пишет издание Sport
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер каталонской "Барселоны" Ханси Флик определился со своими планами на будущее.
По информации испанского издания Sport, Флик не планирует долго оставаться на тренерском мостике "Барселоны". Немецкий специалист намерен проработать в клубе еще 3-4 года, после чего планирует завершить тренерскую карьеру.
С начала текущего сезона Флик работает с "Барселоной", специалист имеет контракт с клубом до лета 2026 года.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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