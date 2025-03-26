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Флик определился со своими планами на будущее в Барселоне

Испания

Об этом пишет издание Sport

Флик определился со своими планами на будущее в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер каталонской "Барселоны" Ханси Флик определился со своими планами на будущее.

По информации испанского издания Sport, Флик не планирует долго оставаться на тренерском мостике "Барселоны". Немецкий специалист намерен проработать в клубе еще 3-4 года, после чего планирует завершить тренерскую карьеру.

С начала текущего сезона Флик работает с "Барселоной", специалист имеет контракт с клубом до лета 2026 года.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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