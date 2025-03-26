Испанские арбитры предлагают со следующего сезона объяснять решения VAR болельщикам

Испанские арбитры предложили, чтобы со следующего сезона судьи публично объясняли свои решения после каждого просмотра видеоповтора.

Об этом пишет издание El Partidazo de COPE.

Если предложение будет принято, судьи смогут объяснять свои решения непосредственно на стадионе, используя громкоговорители. Это позволит болельщикам лучше понимать логику арбитров и уменьшит количество спорных ситуаций.