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Испанские арбитры предлагают со следующего сезона объяснять решения VAR болельщикам

Испания

Примет ли Ла Лига предложение от судей?

Испанские арбитры предлагают со следующего сезона объяснять решения VAR болельщикам

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Испанские арбитры предложили, чтобы со следующего сезона судьи публично объясняли свои решения после каждого просмотра видеоповтора.

Об этом пишет издание El Partidazo de COPE.

Если предложение будет принято, судьи смогут объяснять свои решения непосредственно на стадионе, используя громкоговорители. Это позволит болельщикам лучше понимать логику арбитров и уменьшит количество спорных ситуаций.

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Источник:
El Partidazo de COPE
Опубликовал: Екатерина Власова
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