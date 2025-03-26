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Ценный актив. Реал планирует продлить контракт с перспективным защитником
Футболист хочет остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" планирует продлить контракт с перспективным защитником.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Реал Мадрид" планирует продлить контракт Рауля Асенсио до июня 2031 года в ближайшие месяцы.
Инсайдер предполагает, что это произойдет летом. Клуб 26 марта уже продлил контракт с игроком. Романо объяснил детали.
"Текущая сделка была продлена путем включения пункта о выкупе в его старом соглашении с Академией, теперь оно будет действовать до июня 2029 года, а старый пункт о выкупе в размере 50 млн евро удален", - написал источник.
Спешки в продлении контракта нет, футболист хочет остаться в клубе.
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Напомним, что Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". Он отыграл 29 матчей за основную команду в этом сезоне и сделал 2 голевые передачи.
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