Ценный актив. Реал планирует продлить контракт с перспективным защитником

"Реал" планирует продлить контракт с перспективным защитником.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Реал Мадрид" планирует продлить контракт Рауля Асенсио до июня 2031 года в ближайшие месяцы.

Инсайдер предполагает, что это произойдет летом. Клуб 26 марта уже продлил контракт с игроком. Романо объяснил детали.

"Текущая сделка была продлена путем включения пункта о выкупе в его старом соглашении с Академией, теперь оно будет действовать до июня 2029 года, а старый пункт о выкупе в размере 50 млн евро удален", - написал источник.

Спешки в продлении контракта нет, футболист хочет остаться в клубе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". Он отыграл 29 матчей за основную команду в этом сезоне и сделал 2 голевые передачи.