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Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Осасуна: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги будет принимать "Осасуну". Команды должны были сыграть еще 8 марта, но игру перенесли из-за смерти клубного врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии.
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Поединок двадцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Осасуна" состоится в четверг, 27 марта 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Трансляція матчу Барселона - ОсасунаСмотреть трансляцию
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