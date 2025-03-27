Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги будет принимать "Осасуну". Команды должны были сыграть еще 8 марта, но игру перенесли из-за смерти клубного врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии.

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Поединок двадцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Осасуна" состоится в четверг, 27 марта 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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