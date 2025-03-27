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Барселона намерена продлить контракт с центрбеком, который хотел покинуть клуб зимой

Испания

Взгляд на роль футболиста в команде Флика резко изменился

Барселона намерена продлить контракт с центрбеком, который хотел покинуть клуб зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" стремится продлить сотрудничество с центральным защитником, который хотел покинуть клуб этой зимой.

Согласно информации от издания Diario SPORT, каталонский гранд намерен предложить Эрику Гарсии, новое соглашение, потому что его действующий контракт с клубом истекает летом 2026 года. Как известно, 24-летний испанец хочет иметь ведущую роль в команде и получать регулярную игровую практику.

Главный тренер "Барсы" Ханси Флик убедил Гарсию остаться, когда тот хотел вернуться в "Жирону", с которой сейчас работает Мичел.

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В этом сезоне Эрик Гарсия принял участие в 28 матчах за "Барселону", отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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