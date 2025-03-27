Экс-футболист "Севильи" поддержал бывшего игрока "Карпат", заболевшего туберкулёзом.

Рамон Васкес вспомнил, как он восстанавливался от такого заболевания и пожелал Лукасу Пересу выздоровления.

"Это невезение, но он скоро поправится. Будьте терпеливы, и я уверен, что он продолжит двигаться вперед. Жизнь преподносит вам трудные времена. Это называется туберкулез", - сказал Васкес.

Рамон Васкес из-за болезни в 1990 году завершил карьеру. В январе он почувствовал дискомфорт, и врачи обнаружили туберкулёз. В прессе написали, что у футболиста болезнь лёгких, чтобы не пугать общественность.

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Футболист переживал о своей семье и маленьких детях. После первой недели лечения симптомы стали исчезать.

Напомним, 24 марта стало известно, что у экс-футболиста Карпат Лукаса Переса обнаружили туберкулёз.