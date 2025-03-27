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Карвахаль назвал свою главную цель в Реале
Защитник имеет серьезные амбиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Дани Карвахаль назвал свою главную цель в мадридском "Реале".
"Я мадридист с рождения. Эти месяцы были очень тяжелыми для меня, однако я почувствовал, что меня очень любят болельщики команды по всему миру.
Моя цель — стать самым титулованным игроком в истории клуба. Это практически невозможно представить, однако я каждый вечер ложусь спать с мыслью об этом. Она заставляет чувствовать себя счастливым".
Заметим, что Дани Карвахаль выиграл 27 трофеев вместе с "Реалом", включая шесть титулов Лиги чемпионов.
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33-летний испанец продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок. Ранее Карвахаль назвал вероятную дату своего возвращения на футбольное поле.
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