Карвахаль назвал свою главную цель в Реале

Дани Карвахаль назвал свою главную цель в мадридском "Реале".

"Я мадридист с рождения. Эти месяцы были очень тяжелыми для меня, однако я почувствовал, что меня очень любят болельщики команды по всему миру.

Моя цель — стать самым титулованным игроком в истории клуба. Это практически невозможно представить, однако я каждый вечер ложусь спать с мыслью об этом. Она заставляет чувствовать себя счастливым".