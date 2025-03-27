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Главная звезда Атлетико хочет остаться в команде на еще один сезон
Переговоры с руководством клуба продолжаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная звезда мадридского "Атлетико" хочет остаться в команде на еще один сезон.
Согласно информации от издания Diario AS, лучший бомбардир в истории клуба Антуан Гризманн хочет остаться в "Атлетико" на еще один год, несмотря на то, что его связывают с переездом в США. Руководство "матрасников" тоже хочет сохранить 34-летнего француза на следующий сезон. Они считают, что футболист может играть на самом высоком уровне.
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В текущем сезоне Антуан Гризминн забил 16 голов и отдал 7 ассистов в 43 матчах на клубном уровне.
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