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Барселона на один матч заменит титульного спонсора
Условия соглашения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" на один матч заменит титульного спонсора.
Так в матче против "Реала" в Ла Лиге вместо Spotify с большей вероятностью появится надпись Taylor Swift. Согласно информации французской радиостанции RAC 1, сейчас она приоритет в рамках спонсорской сделки с сервисом.
Сделка на рассмотрении и обсуждаются последние детали. Также рассматривались варианты с Эдом Шираном и Трэвисом Скоттом.
Некоторые фанаты возмущены этой сделкой, поскольку Тейлор Свифт выступала в мае 2024 года на "Сантьяго Бернабеу".
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Эль Класико состоится на "Монжуике" в 35-м туре. Ориентировочные даты - 10 или 11 мая.
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