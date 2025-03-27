"Барселона" на один матч заменит титульного спонсора.

Так в матче против "Реала" в Ла Лиге вместо Spotify с большей вероятностью появится надпись Taylor Swift. Согласно информации французской радиостанции RAC 1, сейчас она приоритет в рамках спонсорской сделки с сервисом.

Сделка на рассмотрении и обсуждаются последние детали. Также рассматривались варианты с Эдом Шираном и Трэвисом Скоттом.

Некоторые фанаты возмущены этой сделкой, поскольку Тейлор Свифт выступала в мае 2024 года на "Сантьяго Бернабеу".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эль Класико состоится на "Монжуике" в 35-м туре. Ориентировочные даты - 10 или 11 мая.