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Барселона на один матч заменит титульного спонсора

Испания

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Барселона на один матч заменит титульного спонсора

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" на один матч заменит титульного спонсора.

Так в матче против "Реала" в Ла Лиге вместо Spotify с большей вероятностью появится надпись Taylor Swift. Согласно информации французской радиостанции RAC 1, сейчас она приоритет в рамках спонсорской сделки с сервисом.

Сделка на рассмотрении и обсуждаются последние детали. Также рассматривались варианты с Эдом Шираном и Трэвисом Скоттом.

Некоторые фанаты возмущены этой сделкой, поскольку Тейлор Свифт выступала в мае 2024 года на "Сантьяго Бернабеу".

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Эль Класико состоится на "Монжуике" в 35-м туре. Ориентировочные даты - 10 или 11 мая.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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