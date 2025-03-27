Акценты. Реальны ли планы Реала сменить лигу?

Уточним сразу: автор давно не относит себя к болельщикам ни одного из клубов, а уж тем более зарубежных. Равно как и не страдает “фобиями”, которые ему иной раз приписывают в комментариях люди, не видящие дальше фанатских шор на своих глазах. Они не в состоянии понять, что бывают и нейтральные любители футбола.

Как-то попалась на глаза новостишка следующего содержания.

"Реал Мадрид" рассматривает возможность покинуть Ла Лигу. Причиной является длительный конфликт с президентом лиги. Клуб считает, что к нему относятся несправедливо. Как возможные варианты нового чемпионата руководство "Реала" рассматривает: Бундеслигу, Серию А и Лигу 1”.

Казалось бы, прочли, улыбнулись и забыли. Характерно, что в тех же комментариях народ лишь состязался в шутках на эту тему, подбирая “отщепенцам” еще более подходящий чемпионат. Но вот, задумался. Ведь кто-то же отмочил такое всерьез. И, стало быть, это скушали фанаты клуба. Или испанский Sport - пристанище фейков?

Пожалуй, имеет смысл уделить немного внимания гипотетической возможности такого выкрутаса. Хотя бы чтобы лишить иллюзий наиболее доверчивых. Ибо этого не может быть, потому что не может быть никогда. Уже по определению и априори. Кто бы ни озвучил столь редкостную глупость, после его удара мяч улетел попросту в никуда.

Для начала нам придется основательно покопаться в национальных чемпионатах, чтобы найти хоть малейший прецедент участия в них не национальной команды. Варианты типа “Монако” во Франции не предлагать - а где же ему еще играть-то? Ну, допустим, нашли. Или если не нашли, то почему бы прецедент не создать “Реалу”?

Как известно, каждый чемпионат имеет свою квоту представителей в европейских футбольных турнирах. И как должны отнестись клубы условной Германии, Италии, Франции к тому, что одна из вакансий будет занята уже изначально - это ж вам “Реал”, а не где-то там? А “Бавария”, “Ювентус”, ПСЖ лишь обрадуются новому конкуренту?

А что делать УЕФА? Плюнуть на фактическую прописку “эмигранта” и включить его в ту же квоту от новой “родины”? На деле увеличив в той же Лиге чемпионов число испанских команд и уменьшив количество немецких (итальянских, французских). Или специально ради него, учитывая огромные заслуги, принять клуб в Лигу вне конкурса?

Впрочем, чего только не сделают чиновники за деньги. Да и суд в современном мире все чаще вмешивается в футбольные дела, выискивая нарушения всяческих прав… В самом же “Реале” наверняка полагают, что одна лишь вероятность его участия в чемпионате другой страны должна вызвать невероятный всплеск энтузиазма.

А как иначе, это же сам великий мадридский “Реал”! Уже сама перспектива его вливания в ряды участников любой серьезной лиги должна вызывать всеобщий восторг в стране. И, между прочим, обещать заманчивые финансовые перспективы турниру? А вот это уже совсем другой разговор. Когда вступают деньги, все умолкают.

И все же, думается, эти планы “Реала” нереальны. Иначе они подорвали бы весь футбольный миропорядок, открыв пресловутый ящик Пандоры - дурной пример заразителен. Это стало бы началом конца национальных чемпионатов как таковых. Когда недовольный чем-либо клуб делает ручкой своей лиге и переходит в другую.

Так что кажущаяся очевидной нелепость таит в себе вполне определенную опасность. И знаете, что я вам скажу? Это жж-ж-ж доносится все из того же дупла, откуда мы услышали про Суперлигу. И этот неправильный мед делают те же пчелы. Точнее говоря, часть из них - кому уже тесна привычная корона обладателя Кубка чемпионов.

Как оказалось, нынче в Испании их дюже обижают. Сам “Реал”!!! Вероятно, сильнее, чем в былые времена - их конкурентов. Или даже чем в той же Лиге чемпионов - их соперников. Ну, о степени обид и их сравнении судить не возьмусь - мне это неинтересно. Но вот выход из положения ну очень нетривиальный. Мягко выражаясь.

Скажу вам честно, садился писать эти строки под девизом: блажен, кто верует. С акцентом на первом слове. А теперь уже подумалось: чем черт не шутит, когда разум спит. И если из двух зол выбирают меньшее, то уж лучше Суперлига, чем “Реал” в Бундеслиге или “Ювентус” в Лиге 1.

Но только если речь шла бы не о замене Лиге чемпионов, а о регулярном соревновании наподобие условного НХЛ. Понимаю, что буду сметен волной критики. Однако, говорят, если изнасилование неизбежно, то лучше извлечь из этого хоть какое-то удовольствие. И, конечно, лучше без извращений типа “Реала” в Серии А.

Но еще раз. Очень хочется верить, что такой бред не пройдет даже в теории. Хотя люди такие люди… Однажды мы уже получили вместо действительно национальных чемпионатов фестивали футбольных “граждан мира” и ярмарки “заробитчан”. Поэтому таки не зарекаюсь.

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