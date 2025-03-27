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Реал может подписать защитника Милана, если сорвется трансфер Дина Хейсена

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Реал может подписать защитника Милана, если сорвется трансфер Дина Хейсена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание Fichajes, у "Реала" есть запасной вариант для усиления защиты, если им не удастся закрыть сделку по защитнику "Борнмута" Дину Хейсену.

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Если трансфер испанца не состоится, "сливочные" имеют в резерве еще одну опцию, которая соответствует их трансферной политике. Страхиня Павлович, сербский защитник "Милана", набирает популярность среди руководства клуба. Молодость, защитные навыки и потенциал для прогресса делают его идеальным кандидатом для укрепления обороны.

Помимо перспективности, Павлович также привлекателен из-за финансового аспекта. Если трансфер Хейсена может обойтись в значительную сумму из-за большого интереса со стороны других клубов, то сербский центрбек имеет более доступную рыночную стоимость, что позволит "Реалу" осуществить трансфер без чрезмерных затрат.

Добавим, что в этом сезоне на счету 23-летнего серба 1 гол и 2 ассиста в 25 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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