Центрбек Барселоны хочет сыграть против Осасуны, несмотря на долгий перелет

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо готов сыграть в матче против "Осасуны", несмотря на усталость после долгого перелета. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Уругваец уже поговорил с главным тренером Ханси Фликом, футболист заверил наставника "Барселоны", что готов к игре.

Добавим, что матч между "Барселоной" и "Осасуной" состоится в четверг, 27-го марта. Начало - в 22:00 по Киеву.