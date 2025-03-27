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Центрбек Барселоны хочет сыграть против Осасуны, несмотря на долгий перелет
Араухо хочет помочь Барселоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо готов сыграть в матче против "Осасуны", несмотря на усталость после долгого перелета. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Уругваец уже поговорил с главным тренером Ханси Фликом, футболист заверил наставника "Барселоны", что готов к игре.
Добавим, что матч между "Барселоной" и "Осасуной" состоится в четверг, 27-го марта. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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