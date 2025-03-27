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На фоне интереса от Реала. Хаби Алонсо прокомментировал свое будущее в Байере
Известно, что сказал испанский наставник "фармацевтов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о своем будущем в клубе.
"Я еще ничего не решил. Сейчас мне нечего сказать относительно своего будущего. Ситуация совсем другая. Год назад я должен был принять важное решение, а сейчас нет ничего такого. Вот в этом и есть огромная разница. На данный момент я полностью сосредотачиваюсь на текущем сезоне со своей командой", — приводит слова испанца издание Diario AS.
Напомним, что нынешний контракт 43-летнего Хаби Алонсо с "Байером" действует до лета 2026 года.
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После 26 туров в Бундеслиге его команда занимает второе место с 56 очками, отставая от "Баварии" на шесть баллов.
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