На фоне интереса от Реала. Хаби Алонсо прокомментировал свое будущее в Байере

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо высказался о своем будущем в клубе.

"Я еще ничего не решил. Сейчас мне нечего сказать относительно своего будущего. Ситуация совсем другая. Год назад я должен был принять важное решение, а сейчас нет ничего такого. Вот в этом и есть огромная разница. На данный момент я полностью сосредотачиваюсь на текущем сезоне со своей командой", — приводит слова испанца издание Diario AS.