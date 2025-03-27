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Барселона в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста Ливерпуля
Был их целью
LIverpool FC via X
"Барселона" в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста "Ливерпуля".
Трент Александер-Арнольд был на радаре "Барселоны" несколько лет, когда Хави и Жорди Кройф ещё были частью клуба.
Клуб искал варианты на позицию правого защитника, чтобы усилить линию в следующем сезоне. В начале сезона у "сине-гранатовых" была встреча с агентами футболиста, чтобы понять реально ли подписать футболиста тем летом.
Но из-за финансовых трудностей переход игрока был признан нереалистичным.
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Напомним, что на днях "Реал Мадрид" направил официальное предложение Тренту о переходе в клуб.
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