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Барселона в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста Ливерпуля

Испания

Был их целью

Барселона в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста Ливерпуля

LIverpool FC via X

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"Барселона" в начале сезона пыталась перехватить звёздного футболиста "Ливерпуля".

Трент Александер-Арнольд был на радаре "Барселоны" несколько лет, когда Хави и Жорди Кройф ещё были частью клуба.

Клуб искал варианты на позицию правого защитника, чтобы усилить линию в следующем сезоне. В начале сезона у "сине-гранатовых" была встреча с агентами футболиста, чтобы понять реально ли подписать футболиста тем летом.

Но из-за финансовых трудностей переход игрока был признан нереалистичным.

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Напомним, что на днях "Реал Мадрид" направил официальное предложение Тренту о переходе в клуб.

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Барселона Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
SPORT
Опубликовал: Владислав Прийменко
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