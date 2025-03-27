Известный журналист раскрыл грандиозные планы Реала относительно звезды Ливерпуля

Известный журналист раскрыл грандиозные планы Реала относительно звездного футболиста "Ливерпуля".

Согласно информации от Бена Джейкобса, мадридский клуб хочет привлечь 26-летнего Трента Александера-Арнольда к участию уже на клубном чемпионате мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.

Подчеркивается, что такая идея требует дополнительных переговоров с мерсисайдцами для того, чтобы английский защитник мог досрочно разорвать свой контракт с родным клубом, однако уже после окончания сезона в АПЛ.

Читайте также У руководства Ливерпуля есть разногласия с Арне Слотом касательно будущего ключевого вингера в команде

Представители "Реала" подняли этот вопрос во время переговоров с "Ливерпулем" еще в январе, но с тех пор между ними не было никаких контактов. Англичане ожидают на официальную информацию о предварительном соглашеним между "сливочными" и их воспитанником, после чего они будут готовы обсуждать детали прекращения его контракта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что нынешний контракт Трента Александера-Арнольда с "Ливерпулем" действует до конца июня 2025 года.