Вратарь Барселоны приближается к продлению контракта с клубом

Основной вратарь "Барселоны" близок к продолжению сотрудничества с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, опытный Войцех Щенсный приближается к продлению своего контракта с каталонским грандом. Отмечается, что между 34-летним польским голкипером и руководством "сине-гранатовых" состоялись позитивные переговоры, которые начались еще три недели назад.

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В этом сезоне Войцех Щенсный провел 8 "сухих" матчей в 16 поединках в составе "Барселоны".