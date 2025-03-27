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Вратарь Барселоны приближается к продлению контракта с клубом
Переговоры прошли успешно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной вратарь "Барселоны" близок к продолжению сотрудничества с клубом.
Как сообщает журналист Николо Скира, опытный Войцех Щенсный приближается к продлению своего контракта с каталонским грандом. Отмечается, что между 34-летним польским голкипером и руководством "сине-гранатовых" состоялись позитивные переговоры, которые начались еще три недели назад.
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В этом сезоне Войцех Щенсный провел 8 "сухих" матчей в 16 поединках в составе "Барселоны".
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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