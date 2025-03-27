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Барселона получила разрешение на круглосуточную реконструкцию Камп Ноу
Но в субботу работы будут проводиться по обычному графику
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Городской совет Барселоны дал разрешение футбольному клубу "Барселона" проводить круглосуточные ремонтные работы на стадионе "Spotify Камп Ноу".
Согласно разрешению, выданному городским советом, "Барселона" сможет проводить работы 24 часа в сутки в течение пяти дней в неделю. Этот режим будет действовать до 7 апреля. Таким образом, клуб будет работать непрерывно с понедельника в 8 утра до пятницы в 23:59.
В субботу работы будут проводиться по обычному графику, с 10:00 до 20:00.
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