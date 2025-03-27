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Барселона получила разрешение на круглосуточную реконструкцию Камп Ноу

Испания

Но в субботу работы будут проводиться по обычному графику

Барселона получила разрешение на круглосуточную реконструкцию Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Городской совет Барселоны дал разрешение футбольному клубу "Барселона" проводить круглосуточные ремонтные работы на стадионе "Spotify Камп Ноу".

Согласно разрешению, выданному городским советом, "Барселона" сможет проводить работы 24 часа в сутки в течение пяти дней в неделю. Этот режим будет действовать до 7 апреля. Таким образом, клуб будет работать непрерывно с понедельника в 8 утра до пятницы в 23:59.

В субботу работы будут проводиться по обычному графику, с 10:00 до 20:00.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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