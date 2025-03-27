Барселона хочет подписать форварда Ньюкасла, который стоит 120 млн евро

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак привлек внимание каталонской "Барселоны".

По информации El Nacional, президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает шведского форварда идеальным дополнением к команде и готов сделать все возможное для его подписания.

Главным препятствием для "Барселоны" является финансовая сторона сделки. "Ньюкасл" оценивает Исака в 120 миллионов евро, что является непосильной суммой для каталонского клуба, который борется с финансовыми трудностями.

Тем не менее, Лапорта не собирается сдаваться и ищет пути для реализации трансфера.