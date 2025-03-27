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Барселона хочет подписать форварда Ньюкасла, который стоит 120 млн евро

Испания

Но есть одна проблема

Барселона хочет подписать форварда Ньюкасла, который стоит 120 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак привлек внимание каталонской "Барселоны".

По информации El Nacional, президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает шведского форварда идеальным дополнением к команде и готов сделать все возможное для его подписания.

Главным препятствием для "Барселоны" является финансовая сторона сделки. "Ньюкасл" оценивает Исака в 120 миллионов евро, что является непосильной суммой для каталонского клуба, который борется с финансовыми трудностями.

Тем не менее, Лапорта не собирается сдаваться и ищет пути для реализации трансфера.

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