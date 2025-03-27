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Президент Ла Лиги: Ольмо не должен играть

Испания
Обновлено

Тебас высказался о регистрации Дани

Президент Ла Лиги: Ольмо не должен играть

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал категорическую позицию относительно игры Дани Ольмо в матчах за "Барселону".

"Мы по-прежнему считаем, что Ольмо не должен играть... Он не должен доигрывать сезон", - заявил Тебас.

Напомним, что Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешил "Барселоне" временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона 2024/25.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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