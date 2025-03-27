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Анчелотти может покинуть Реал: У специалиста есть два варианта продолжения карьеры
Будущее Анчелотти пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может покинуть клуб по окончании сезона.
По информации Fichajes, 65-летний специалист рассматривает два варианта продолжения карьеры: сборная Бразилии или один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
По данным источника, Анчелотти проводит последние месяцы во главе "Реала". Руководство сборной Бразилии уже давно интересуется итальянцем и готово предложить ему контракт. Кроме того, клубы из Саудовской Аравии предлагают Карло серьезную заработную плату.
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