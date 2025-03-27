Анчелотти может покинуть Реал: У специалиста есть два варианта продолжения карьеры

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Fichajes, 65-летний специалист рассматривает два варианта продолжения карьеры: сборная Бразилии или один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

По данным источника, Анчелотти проводит последние месяцы во главе "Реала". Руководство сборной Бразилии уже давно интересуется итальянцем и готово предложить ему контракт. Кроме того, клубы из Саудовской Аравии предлагают Карло серьезную заработную плату.