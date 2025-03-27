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Анчелотти может покинуть Реал: У специалиста есть два варианта продолжения карьеры

Испания

Будущее Анчелотти пока неизвестно

Анчелотти может покинуть Реал: У специалиста есть два варианта продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Fichajes, 65-летний специалист рассматривает два варианта продолжения карьеры: сборная Бразилии или один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

По данным источника, Анчелотти проводит последние месяцы во главе "Реала". Руководство сборной Бразилии уже давно интересуется итальянцем и готово предложить ему контракт. Кроме того, клубы из Саудовской Аравии предлагают Карло серьезную заработную плату.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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