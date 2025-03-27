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Хавбек Барселоны хочет остаться в своей команде несмотря на интерес ПСЖ
Гави не планирует менять Ла Лигу на Лигу 1
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави не планирует покидать каталонский клуб. Несмотря на активные попытки "ПСЖ" переманить игрока в Париж.
По информации El Nacional, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике и вингер Усман Дембеле лично пытались убедить Гави присоединиться к французскому клубу. Однако, испанец четко дал понять, что хочет остаться в "Барсе".
Добавим, что у хавбека контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.03.2025 в 00:09
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