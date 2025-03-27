Хавбек Барселоны хочет остаться в своей команде несмотря на интерес ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Гави не планирует покидать каталонский клуб. Несмотря на активные попытки "ПСЖ" переманить игрока в Париж.

По информации El Nacional, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике и вингер Усман Дембеле лично пытались убедить Гави присоединиться к французскому клубу. Однако, испанец четко дал понять, что хочет остаться в "Барсе".

Добавим, что у хавбека контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.