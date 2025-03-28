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Без сюрпризов. Барселона – Осасуна 3:0. Обзор матча
Двадцатая победа сине-гранатовых в текущем первенстве
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
К середине первого тайма подопечные Флика вели в счете 2:0. Положительный старт был омрачен травмой Дани Ольмо, покинувшего поле через 7 минут после реализованного пенальти. Если до перерыва гости хотя бы пытались бить по воротам, хотя в створ не попадали, то во второй половине встречи уже не было никаких попыток.
Каталонцы возглавляют таблицу (63 очка). 30 марта "блаугранас" будут принимать "Жирону". Команда из Памплоны занимает 14-е место (33 балла) и в воскресенье поедет в Бильбао.
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Смотрите обзор матча 27 тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико, 42 319 зрителей
Голы: Торрес, 11, Ольмо, 21 (п), Левандовский, 77
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