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Ханси Флик высказался после победы над Осасуной

Испания

Победа ценой игрока

Ханси Флик высказался после победы над Осасуной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил победу своей команды над "Осасуной" (3:0), которая стала для "Барсы" восьмой подряд в Ла Лиге, однако он настаивает на критике даты матча.

"Что касается восьми побед подряд, впереди еще десять матчей. Пока мы на три очка впереди.

Считаю, что мы сегодня сделали все, что могли. Это был не лучший день для игры, и мы заплатили очень высокую цену, потому что Дани Ольмо получил травму, и мы не знаем, сколько времени он пропустит.

Считаю, что мы должны слушать игроков. Это важно. А также тренеров. Летом будет Клубный чемпионат мира, есть Лига наций... Это тяжело. Не думаю, что это хорошо для них. Это мое мнение. Можно заработать много денег, но для игроков это не есть хорошо. Считаю, что нужно немного остановиться. Фанаты хотят, чтобы игроки отдавались на сто процентов, но когда так много матчей, то сложно выйти на лучший уровень", – сказал Флик.

Добавим, что после 28 сыгранных матчей "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 63 очками, опережая "Реал" на 3 пункта.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
28.03.2025 в 08:50
Ну так краще +10 за три матчі до закінчення чемпіонату Ну і на рахунок виснаження гравців, то є правда! Проте в команді їх не 11... 15, а як раціонально використати весь наявний склад то мистецтво тренерського штабу! Бо якщо перша п'ятірка грає у три... ЧОТИРИ рази більше ніж третя, то не зовсім оптимальний варіант! Бо у травні може виявитися, що основа вже ледь ноги волочить, а у гравців на лаві ноги затекли... задубеніли! Тому розумна ротація це головна задача Фліка &Со!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
28.03.2025 в 08:50
Ну так краще +10 за три матчі до закінчення чемпіонату Ну і на рахунок виснаження гравців, то є правда! Проте в команді їх не 11... 15, а як раціонально використати весь наявний склад то мистецтво тренерського штабу! Бо якщо перша п'ятірка грає у три... ЧОТИРИ рази більше ніж третя, то не зовсім оптимальний варіант! Бо у травні може виявитися, що основа вже ледь ноги волочить, а у гравців на лаві ноги затекли... задубеніли! Тому розумна ротація це головна задача Фліка &Со!
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