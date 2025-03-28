Ханси Флик высказался после победы над Осасуной

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил победу своей команды над "Осасуной" (3:0), которая стала для "Барсы" восьмой подряд в Ла Лиге, однако он настаивает на критике даты матча.

"Что касается восьми побед подряд, впереди еще десять матчей. Пока мы на три очка впереди.

Считаю, что мы сегодня сделали все, что могли. Это был не лучший день для игры, и мы заплатили очень высокую цену, потому что Дани Ольмо получил травму, и мы не знаем, сколько времени он пропустит.

Считаю, что мы должны слушать игроков. Это важно. А также тренеров. Летом будет Клубный чемпионат мира, есть Лига наций... Это тяжело. Не думаю, что это хорошо для них. Это мое мнение. Можно заработать много денег, но для игроков это не есть хорошо. Считаю, что нужно немного остановиться. Фанаты хотят, чтобы игроки отдавались на сто процентов, но когда так много матчей, то сложно выйти на лучший уровень", – сказал Флик.