Защитник Барселоны разъяренный из-за даты матча с Осасуной

"Барселона" победила "Осасуну" (3:0) в четверг, но вряд ли в клубе кто-то остался доволен после матча – их недовольство направлено на Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Ведь сначала матч был запланирован на начало месяца, но его отложили из-за внезапной и трагической смерти клубного врача "Барселоны" Карлеса Минарро Гарсии. Поэтому был назначен новый день для игры – 27 марта, и эта дата осталась окончательной, несмотря на апелляции обоих клубов о переносе игры.

Ситуацию для "Барселоны" осложнило еще и то, что Дани Ольмо получил мышечную травму во время матча, и теперь он может пропустить ключевые ближайшие встречи. Для защитника каталонцев Жюля Кунде это стало последней каплей.

"Я зол из-за даты матча. Это ненормально. Мы много раз говорили о календаре, мы играем слишком много матчей. Я знаю, что есть люди, которые этого не понимают. Я считаю себя счастливчиком, потому что живу благодаря своей страсти, но это неуважение не только к клубу. Я говорю и об "Осасуне", у которой тоже были игроки в сборных, например Будимир, против которого я играл, и который не имел должного отдыха. Это касается не только "Барселоны", "Реала" или "Осасуны". Это неуважение к футболистам, а не только к клубам. Мы не машины, и чтобы показывать качественный футбол, нам нужен отдых. Все институты, не только Ла Лига, должны это понимать", – заявил Кунде.

Добавим, что после 28 сыгранных матчей "Барса" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 63 очками, опережая "Реал" на 3 пункта.