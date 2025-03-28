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"Я нашел себя". Антони рассказал о своих впечатлениях от игры за Бетис

Испания

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"Я нашел себя". Антони рассказал о своих впечатлениях от игры за Бетис

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский вингер "Бетиса" Антони доволен своим решением перейти в испанский клуб.

"Я нашел себя, мне нужно было найти себя и быть счастливым. Я хотел счастья для своей семьи. С каждым днем ​​я понимаю, что это было лучшее решение, которое я мог принять.

Мне нравится Севилья, клуб и все остальное. Этот город очень напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, люди тоже очень счастливы. Все это важно для кого-то вроде меня, кто к этому привык", - сказал футболист в интервью DAZN.

Напомним, Антони пополнил состав "Бетиса" из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона.

В составе "огурцов" бразилец уже отличился 4 голами и 4 результативными передачами в 11 матчах.

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Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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