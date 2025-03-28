"Я нашел себя". Антони рассказал о своих впечатлениях от игры за Бетис

Бразильский вингер "Бетиса" Антони доволен своим решением перейти в испанский клуб.

"Я нашел себя, мне нужно было найти себя и быть счастливым. Я хотел счастья для своей семьи. С каждым днем ​​я понимаю, что это было лучшее решение, которое я мог принять.

Мне нравится Севилья, клуб и все остальное. Этот город очень напоминает мне Бразилию из-за солнца, еды, люди тоже очень счастливы. Все это важно для кого-то вроде меня, кто к этому привык", - сказал футболист в интервью DAZN.