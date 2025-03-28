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Известно, какую сумму мексиканский клуб может предложить за нападающего Атлетико  

Испания

Хотят подписать игрока

Известно, какую сумму мексиканский клуб может предложить за нападающего Атлетико  

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последние новости из Аргентины и Мексики свидетельствуют, что переговоры по трансферу Анхеля Корреа из мадридского "Атлетико" в мексиканский клуб "Тигрес" продвинулись значительно вперед.

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Ранее, зимой, на аргентинского нападающего претендовал другой мексиканский клуб – "Монтеррей", но тогда "Атлетико" требовал выплату полной клаусулы из-за нехватки времени для поиска замены. Однако ситуация этим летом может измениться, особенно учитывая интерес к Корреа также со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая".

Сообщается, что "Тигрес" готов предложить от 15 до 20 миллионов долларов за трансфер 30-летнего Корреа, чей контракт действует до 2026 года. Для "Атлетико" эта сумма может быть приемлемой. Чтобы убедить самого игрока, "Тигрес" предлагает форварду контракт на три сезона с зарплатой 5,5 млн евро брутто в год, что значительно превышает его нынешние финансовые условия в "Атлетико".

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 7 голов и 5 ассистов в 39 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа УАНЛ Тигрес (Монтеррей)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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