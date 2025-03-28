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Полузащитник Барселоны после матча против Осасуны рассказал, чем он гордится больше всего
Это случилось не в первый раз в его карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави поделился эмоциями от того, что он получил капитанскую повязку во время перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (3:0).
"Я невероятно горжусь этим. Я всегда мечтал о капитанской повязке в "Барселоне". В конце концов, я с детства был болельщиком этого клуба, ведь я всегда был здесь. Я был очень рад надеть ее, а также хочу поблагодарить Педри за это", — приводит его слова после матча Barca Universal.
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Это был не первый случай, когда 20-летний испанец получил капитанскую повязку в клубе. До этого подобное случалось в матче 10-го тура Ла Лиги против "Севильи" (5:1), когда он вернулся на поле впервые за 10 месяцев после тяжелой травмы.
Добавим, что в этом сезоне Гави забил два гола и отдал три результативные передачи в 27 матчах на клубном уровне.
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