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Полузащитник Барселоны после матча против Осасуны рассказал, чем он гордится больше всего

Испания
Обновлено

Это случилось не в первый раз в его карьере

Полузащитник Барселоны после матча против Осасуны рассказал, чем он гордится больше всего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Гави поделился эмоциями от того, что он получил капитанскую повязку во время перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (3:0).

"Я невероятно горжусь этим. Я всегда мечтал о капитанской повязке в "Барселоне". В конце концов, я с детства был болельщиком этого клуба, ведь я всегда был здесь. Я был очень рад надеть ее, а также хочу поблагодарить Педри за это", — приводит его слова после матча Barca Universal.

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Это был не первый случай, когда 20-летний испанец получил капитанскую повязку в клубе. До этого подобное случалось в матче 10-го тура Ла Лиги против "Севильи" (5:1), когда он вернулся на поле впервые за 10 месяцев после тяжелой травмы.

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Добавим, что в этом сезоне Гави забил два гола и отдал три результативные передачи в 27 матчах на клубном уровне.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Барсeлонец
28.03.2025 в 11:16
Из Гави получился бы хороший капитан, но в Испании дурацкие правила.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
28.03.2025 в 11:16
Из Гави получился бы хороший капитан, но в Испании дурацкие правила.
Ответить
0
0

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