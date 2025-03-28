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Барселоне грозит техническое поражение в матче против Осасуны из-за нарушения правил ФИФА
Памплонский клуб собирается обжаловать результат игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" грозит техническое поражение в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (3:0).
Согласно информации от журналистов из издания COPE, памплонский клуб собирается оспорить результат игры из-за участия в ней центрального защитника "сине-гранатовых" Иньиго Мартинеса, который мог нарушить правило ФИФА.
Регламент предусматривает, что футболист, который не присоединился к своей национальной команде из-за травмы, не может участвовать в матчах на клубном уровне в течение пяти дней после последней игры его сборной во время международного перерыва. В этом случае прошло всего четыре дня, поэтому "Осасуна" решила привлечь своих юристов к делу, чтобы проверить, существуют ли основания для официальной жалобы в RFEF, если они не дали соответствующее разрешение каталонскому гранду.
???? Informa @isaacfouto— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 27, 2025
⚠️ @Osasuna estudia una posible alineación indebida de Iñigo Martínez
❌ El club navarro analiza si el @FCBarcelona ha incumplido una norma FIFA sobre el periodo que tiene que transcurrir tras una baja por lesión con la Selección
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1kLGKtv4OS
В случае, если "Барселону" признают виновной в нарушении правил ФИФА, она может получить техническое поражение.
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Напомним, что на подопечные Ханси Флика лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 63 очка после 28 сыгранных туров. А мадридский "Реал" находится на второй строчке, набрав 60 баллов.
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