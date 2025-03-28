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Барселоне грозит техническое поражение в матче против Осасуны из-за нарушения правил ФИФА

Испания

Памплонский клуб собирается обжаловать результат игры

Барселоне грозит техническое поражение в матче против Осасуны из-за нарушения правил ФИФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" грозит техническое поражение в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (3:0).

Согласно информации от журналистов из издания COPE, памплонский клуб собирается оспорить результат игры из-за участия в ней центрального защитника "сине-гранатовых" Иньиго Мартинеса, который мог нарушить правило ФИФА.

Регламент предусматривает, что футболист, который не присоединился к своей национальной команде из-за травмы, не может участвовать в матчах на клубном уровне в течение пяти дней после последней игры его сборной во время международного перерыва. В этом случае прошло всего четыре дня, поэтому "Осасуна" решила привлечь своих юристов к делу, чтобы проверить, существуют ли основания для официальной жалобы в RFEF, если они не дали соответствующее разрешение каталонскому гранду.

В случае, если "Барселону" признают виновной в нарушении правил ФИФА, она может получить техническое поражение.

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Напомним, что на подопечные Ханси Флика лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 63 очка после 28 сыгранных туров. А мадридский "Реал" находится на второй строчке, набрав 60 баллов.

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Источник:
COPE
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
28.03.2025 в 12:05
Так бамжарса только и может, или коррупция или подстава. По другому никак. ЛяЧМОрта возьмёт еще кредит т занесет кула надо. Тут надо выступать всем клубам лиги, в идеале вышвырнуть на помойку это позорное гуано, пусть играют в лиге Андорры.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
28.03.2025 в 12:05
Так бамжарса только и может, или коррупция или подстава. По другому никак. ЛяЧМОрта возьмёт еще кредит т занесет кула надо. Тут надо выступать всем клубам лиги, в идеале вышвырнуть на помойку это позорное гуано, пусть играют в лиге Андорры.
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0
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avatar
Барсeлонец
28.03.2025 в 11:18
Низкие, подлые существа. Проиграли Барсе в одну калитку, а теперь там шо-то оспаривают. Тьфу нах..
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2
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Spokoyno (Київ)
28.03.2025 в 12:02
Пе..сові діти
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