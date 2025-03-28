"Делаете три замены на 85-й минуте и жалуетесь". Президент Ла Лиги резко ответил на претензии Анчелотти

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отклонил жалобы мадридского "Реала" и других клубов на перегруженность и расписание матчей.

Ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти намекнул, что его команда не будет выходить на поединки, имея отдых менее 72 часов.

"Мы уже 14 лет проводим Лигу Европы по четвергам, а затем в воскресенье играем, и, похоже, никто этого не заметил. Игроки НБА играют каждые 24 часа; они, должно быть, все мертвые.

Было решено сделать пять замен из-за COVID, но затем вы делаете три на 85-й (минуте) и жалуетесь. Если использовать все 25 игроков в заявке, то это будет ротация.

Анчелотти говорит, что "Реал" не будет играть с перерывом менее 72 часов? Я не думаю о том, будут ли они играть", - подытожил Тебас.