"Не было обуви, когда играл против наркодилеров". Звездный вингер Бетиса вспомнил тяжелое детство

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони, выступающий на правах аренды за "Бетис", поделился воспоминаниями о своем детстве.

"Фавела? Это очень важное место для меня, оно останется со мной на всю жизнь. Я многое пережил там и многому научился, плохому и хорошему. Мне и моей семье было трудно, но я всегда улыбался. У меня не было ботинок для игры, но я всегда был очень упорным мальчиком, и сегодня я здесь и я счастлив. У меня всегда был очень сильный характер, и когда мне было сложнее, я становился сильнее.

Когда меня спрашивают о давлении, я говорю: "Какое давление?" Я столкнулся с давлением в фавеле, когда у меня не было обуви, чтобы играть, я играл против наркодилеров и далее. Это было настоящее давление.

Когда я уходил утром в школу, я часто не ел. Поэтому, когда я переживаю трудные моменты, я всегда думаю о трудностях, которые я преодолел в прошлом", - подытожил бразилец.