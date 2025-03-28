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"Не было обуви, когда играл против наркодилеров". Звездный вингер Бетиса вспомнил тяжелое детство

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Можно только посочувствовать

"Не было обуви, когда играл против наркодилеров". Звездный вингер Бетиса вспомнил тяжелое детство

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони, выступающий на правах аренды за "Бетис", поделился воспоминаниями о своем детстве.

"Фавела? Это очень важное место для меня, оно останется со мной на всю жизнь. Я многое пережил там и многому научился, плохому и хорошему. Мне и моей семье было трудно, но я всегда улыбался. У меня не было ботинок для игры, но я всегда был очень упорным мальчиком, и сегодня я здесь и я счастлив. У меня всегда был очень сильный характер, и когда мне было сложнее, я становился сильнее.

Когда меня спрашивают о давлении, я говорю: "Какое давление?" Я столкнулся с давлением в фавеле, когда у меня не было обуви, чтобы играть, я играл против наркодилеров и далее. Это было настоящее давление.

Когда я уходил утром в школу, я часто не ел. Поэтому, когда я переживаю трудные моменты, я всегда думаю о трудностях, которые я преодолел в прошлом", - подытожил бразилец.

30 марта "Бетис" примет в рамках Ла Лиги "Севилью".

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Бразилия Бетис (Севилья) интервью Антони
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Источник:
Estadio Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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