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Анчелотти прокомментировал интерес от сборной Бразилии

Испания

Итальянец отреагировал на последние сообщения в СМИ

Анчелотти прокомментировал интерес от сборной Бразилии

Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о слухах об интересе от сборной Бразилии.

"Я очень уважаю сборную Бразилии, но в последние дни между мной и местной федерацией не было никаких разговоров о моем возможном назначении на должность главного тренера их национальной команды. На данный момент я полностью сосредоточен на работе в "Реале". У меня есть контракт с "Реалом", я хочу выиграть с клубом титулы в этом сезоне, поэтому сейчас у меня вместе с командой есть более важные цели".

Ранее появлялась информация о том, что Карло Анчелотти может покинуть клуб по окончании сезона. У итальянца есть два варианта для продолжения карьеры: сборная Бразилии или один из клубов Саудовской Аравии.

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Добавим, что "Реал" под руководством Анчелотти продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании. "Сливочные" также идут вторыми в турнирной таблице Ла Лиги после 28 туров, отставая от "Барселоны" лишь на три очка.

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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