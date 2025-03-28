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Анчелотти прокомментировал интерес от сборной Бразилии
Итальянец отреагировал на последние сообщения в СМИ
Фото - Real Madrid CF - www.realmadrid.com
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о слухах об интересе от сборной Бразилии.
"Я очень уважаю сборную Бразилии, но в последние дни между мной и местной федерацией не было никаких разговоров о моем возможном назначении на должность главного тренера их национальной команды. На данный момент я полностью сосредоточен на работе в "Реале". У меня есть контракт с "Реалом", я хочу выиграть с клубом титулы в этом сезоне, поэтому сейчас у меня вместе с командой есть более важные цели".
Ранее появлялась информация о том, что Карло Анчелотти может покинуть клуб по окончании сезона. У итальянца есть два варианта для продолжения карьеры: сборная Бразилии или один из клубов Саудовской Аравии.
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Добавим, что "Реал" под руководством Анчелотти продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании. "Сливочные" также идут вторыми в турнирной таблице Ла Лиги после 28 туров, отставая от "Барселоны" лишь на три очка.
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