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Полузащитник Барселоны выбыл на три недели из-за травмы
Футболист не поможет своей команде в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" получил травму и выбыл на три недели.
В сообщении на официальном сайте каталонского клуба говорится о том, что Дани Ольмо прошел медицинское обследование после матча с "Осасуной" (3:0), и у него была диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги.
На 21-й минуте этой игры Ольмо реализовал пенальти, однако уже на 28-й минуте он был вынужден покинуть поле.
MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have confirmed that first-team player Dani Olmo has a right adductor injury. He is expected to be out for around three weeks. pic.twitter.com/hxyTghGDib— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2025
Ожидается, что 26-летний испанец будет восстанавливаться в течение трех недель. Таким образом, полузащитник рискует пропустить ответный матч с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании, а также четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов против "Боруссии Д".
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В этом сезоне Дани Ольмо отметился 8 голами и 5 ассистами в 28 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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