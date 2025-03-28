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Полузащитник Барселоны выбыл на три недели из-за травмы

Испания
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Футболист не поможет своей команде в ближайшее время

Полузащитник Барселоны выбыл на три недели из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" получил травму и выбыл на три недели.

В сообщении на официальном сайте каталонского клуба говорится о том, что Дани Ольмо прошел медицинское обследование после матча с "Осасуной" (3:0), и у него была диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги.

На 21-й минуте этой игры Ольмо реализовал пенальти, однако уже на 28-й минуте он был вынужден покинуть поле.

Ожидается, что 26-летний испанец будет восстанавливаться в течение трех недель. Таким образом, полузащитник рискует пропустить ответный матч с "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании, а также четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов против "Боруссии Д".

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В этом сезоне Дани Ольмо отметился 8 голами и 5 ассистами в 28 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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