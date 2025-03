Полузащитник Барселоны выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" получил травму и выбыл на три недели.

В сообщении на официальном сайте каталонского клуба говорится о том, что Дани Ольмо прошел медицинское обследование после матча с "Осасуной" (3:0), и у него была диагностирована травма приводящей мышцы правой ноги.

На 21-й минуте этой игры Ольмо реализовал пенальти, однако уже на 28-й минуте он был вынужден покинуть поле.

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have confirmed that first-team player Dani Olmo has a right adductor injury. He is expected to be out for around three weeks. pic.twitter.com/hxyTghGDib