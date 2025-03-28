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Анчелотти отреагировал на расследование УЕФА касательно его игроков после матча Лиги чемпионов
В Мадриде ожидают вердикта от руководящего органа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на расследование УЕФА в отношении футболистов его команды после ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:0, пен. 2:4).
"Мы доверяем расследованию, которое проводит УЕФА, и уверены в том, что все было в порядке. Мы верим, что наши игроки не сделали ничего плохого во время празднований. Мы дождемся официального заявления от них. Будем ждать, пока они нам что-то скажут. Мы уверены, что все закончится хорошо".
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Напомним, что УЕФА открыл дело сразу против четырех футболистов "Реала": Антонио Рюдигера, Даниэля Себальоса, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, которых обвиняют в непристойном поведении после финального свистка.
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