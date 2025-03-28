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Анчелотти отреагировал на расследование УЕФА касательно его игроков после матча Лиги чемпионов

Испания

В Мадриде ожидают вердикта от руководящего органа

Анчелотти отреагировал на расследование УЕФА касательно его игроков после матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на расследование УЕФА в отношении футболистов его команды после ответного матча в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:0, пен. 2:4).

"Мы доверяем расследованию, которое проводит УЕФА, и уверены в том, что все было в порядке. Мы верим, что наши игроки не сделали ничего плохого во время празднований. Мы дождемся официального заявления от них. Будем ждать, пока они нам что-то скажут. Мы уверены, что все закончится хорошо".

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Напомним, что УЕФА открыл дело сразу против четырех футболистов "Реала": Антонио Рюдигера, Даниэля Себальоса, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, которых обвиняют в непристойном поведении после финального свистка.

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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
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