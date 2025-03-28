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Бетис подпишет новый контракт с футболистом, за которым следит Манчестер Сити
В клубе планируют сохранить талантливого хавбека
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Бетис" подпишет новый долгосрочный контракт с футболистом, за которым следит "Манчестер Сити".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в ближайшее время Серхи Альтимира намерен продлить сотрудничество с "Бетисом" до конца июня 2029 года. В его соглашении также будет прописана сумма отступных.
Отмечается, что за 23-летним испанским полузащитником внимательно наблюдают несколько клубов из АПЛ, в частности он попал в список целей "Манчестер Сити" накануне прошлого зимнего трансферного окна.
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В этом сезоне Серхи Альтимира принял участие в 40 матчах за "Бетис" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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